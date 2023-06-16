БРЮССЕЛЬ, 16 июн — ПРАЙМ. Заседание постоянных представителей стран Европейского союза по согласованию нового, 11-го по счету пакета санкций против России, анонсированное ранее на 19 июня, отменено, но в ЕС рассчитывают согласовать пакет на следующей неделе, сообщил РИА Новости в пятницу европейский источник. Exxpress: Германии дали "политическую пощечину"

"Заседание в понедельник было отменено… Но мы, тем не менее, рассчитываем согласовать 11-й пакет на следующей неделе", — сообщил собеседник агентства.

Он не исключил, что встреча постпредов может состояться 21 июня.

Ранее постпреды анонсировали внеочередное заседание на 19 июня в 9.30 по местному времени (10.30 мск), в повестке значился всего один пункт о продолжении согласования антироссийских санкций.

Как ранее сообщил источник РИА Новости, обсуждение постпредами ЕС 11-го пакета санкций против России идет конструктивно, окончательное согласование пакета ожидают в начале следующей недели.

В случае согласования постпредами ЕС пакет санкций, в который, как ожидается, войдут как экономические, так и персональные ограничительные меры, будет передан на формальное утверждение европейским министрам. Затем его опубликуют в официальном журнале, и он вступит в силу.

Ранее председательствующая в Совете ЕС Швеция высказывала предположение, что новый пакет санкций может быть окончательно подготовлен к саммиту ЕС, намеченному на 29-30 июня.

Еврокомиссия в апреле представила ряд предложений по новым санкциям против РФ. Основной целью 11-го пакета, как ожидается, станет дальнейшее усиление борьбы с обходом европейских ограничений. ЕС, в частности, планировал включить в новый пакет введение мер против компаний и стран, включая третьи государства, которые, по мнению Брюсселя, участвуют или способствуют обходу антироссийских санкций. Этот пункт позднее вызвал критику внутри ЕС. Также сообщалось, что ни российские алмазы, ни атомная сфера РФ в очередной пакет ограничений не попадут.