С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил на ПМЭФ, что ждет роста нефтяных котировок на рынке, и это приведет к притоку валюты в РФ и укреплению рубля. Песков призвал продвигать российский бизнес агрессивно, не стесняясь

"Факторы с точки зрения нефтяных котировок, скорее всего, будут складываться в положительную сторону, это будет означать больший приток иностранной валюты к нам на рынок, и, очевидно вполне, результатом этого может быть укрепление рубля", – сказал Орешкин в интервью телеканалу РБК.

Среди этих факторов он в частности назвал рост китайской экономики. "И на сырьевом рынке уже разворот происходит: вот, американцы еще до конца июня будут продавать нефть из своих стратегических запасов, а теперь уже объявляют, что после этого начнут покупать", — добавил он.

Колебания курса, по его словам, возможны и в дальнейшем. "Платежный баланс, в целом если посмотреть, носит устойчивый характер, колебания курса возможны: понятно, что есть спрос, связанный с выкупом иностранных активов, и много чего еще происходит", – сказал он.

Вместе с тем Орешкин подчеркнул, что для россиян курсовые колебания доллара не играют большого значения, для них важнее уровень инфляции в стране.

"Надо смотреть на рубль. Цены в рублях, зарплаты в рублях, поэтому именно уровень цен надо ставить гораздо выше, чем какой-то там обменный курс", — заявил помощник президента РФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.