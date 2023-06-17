МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Объем государственного долга США впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов, следует из опубликованной статистической информации американского минфина. Госдолг Италии в апреле достиг исторического максимума

"Суммарный непогашенный государственный долг — 32 триллиона 39 миллиардов 244 миллиона долларов", — указано в представленной таблице казначейства.

Предыдущий уровень американского госдолга оценивался в 31,95 триллиона долларов.

В начале июня президент США Джо Байден подписал закон о временном повышении потолка госдолга страны до 1 января 2025 года за несколько дней до возможного дефолта Штатов, который по оценкам американского минфина мог наступить 5 июня. Байден заявил, что кризиса и коллапса в экономике США после принятия законопроекта о повышении потолка госдолга в стране удалось избежать, но ставки были "высоки как никогда".