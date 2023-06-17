МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Социальная стабильность, наполненность рынка и прогнозы роста ВВП России и Белоруссии дают понять, что Россия и Белоруссия успешно выдерживают западные санкции, заявил РИА Новости в интервью в рамках ПМЭФ государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Россия будет помогать Кубе преодолевать санкции, заявил Путин

"Если есть социальная стабильность, наполненность рынка, портфель производственных заказов, а прогноз роста ВВП Белоруссии и России вполне оптимистичный, то это стабильно подтверждает, что это удается", — сказал Мезенцев на форуме в Петербурге, отвечая на вопрос о том, удается ли Союзному государству справляться с западными санкциями.

Но многое, добавил он, предстоит еще сделать, чтобы экономическая интеграционная повестка, научно-технологическая, гуманитарная и другие стали еще более реальной частью жизни двух стран.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.