МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. У Германии нет возможности для внесения дополнительных платежей в бюджет Евросоюза из-за масштабной помощи Украине, заявил изданию Die Welt федеральный министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и попросил больше не беспокоить Берлин просьбами о выплатах ЕС, призвав заранее искать нестандартные источники финансирования. Exxpress: Германии дали "политическую пощечину"

По заявлению министра, он не видит никакого "пространства для маневра" в выплатах ФРГ в бюджет Евросоюза из-за масштабной помощи Украине.

Как высказались авторы статьи, другими словами, Линднер признался, что денег для Евросоюза нет, потому что у самой Германии напряженное положение с бюджетом.

"В связи с неизбежными сокращениями в нашем национальном бюджете мы не можем делать никаких дополнительных взносов в бюджет ЕС", — заявил Линднер.

При этом отмечается, что другие страны Евросоюза испытывают схожие трудности, в том числе в связи с большими тратами на поддержку Киева.

Как пишет Die Welt, к сегодняшнему дню оказался исчерпан весь бюджет долговременного развития Евросоюза на фискальные годы с 2021 по 2027. Все фонды, по данным Еврокомиссии, использованы "по максимуму", при этом бюджет ЕС в настоящий момент находится в процессе проверки, и 20 июня Еврокомиссия должна представить результаты для дополнительной ревизии.



Линднер ожидает, что в процессе ревизии возникнут новые требования денег от Еврокомиссии, и, упреждая эти требования, он призвал заранее искать нестандартные источники.

В частности, министр порекомендовал покрывать дополнительные европейские финансовые нужды не за счет Германии, а задействовать для этой цели часть бюджета ЕС, предназначенную "для непредвиденных случаев".