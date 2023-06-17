Путин объяснил кризис на мировом рынке необоснованной эмиссией Запада
Путин заявил, что кризис на мировом рынке является результатом эмиссии со стороны Запада
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СТРЕЛЬНА, 17 июн — ПРАЙМ. На переговорах с делегацией из стран Африки президент Владимир Путин отметил, что кризис на мировом рынке является результатом необоснованной эмиссии со стороны Запада, а не из-за российской спецоперации.
Делегация приехала в Россию, чтобы обсудить инициативу по мирному урегулированию на украинском направлении.
Глава страны заявил, что кризис начал образовываться задолго до российской военной операции на Украине. А толчком к возникновению послужило решение США и европейских стран провести экономически неоправданную эмиссию для решения проблем, связанных с эпидемией коронавису, добавил он.
"Я не буду вдаваться в детали, но это, как у нас говорится, медицинский факт. Очевидная вещь", — сказал Путин.
https://1prime.ru/world/20230617/840865408.html
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