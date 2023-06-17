СТРЕЛЬНА, 17 июн — ПРАЙМ. На переговорах с делегацией из стран Африки президент Владимир Путин отметил, что кризис на мировом рынке является результатом необоснованной эмиссии со стороны Запада, а не из-за российской спецоперации. В Госдуме предрекли новый глобальный экономический кризис

Делегация приехала в Россию, чтобы обсудить инициативу по мирному урегулированию на украинском направлении.

Глава страны заявил, что кризис начал образовываться задолго до российской военной операции на Украине. А толчком к возникновению послужило решение США и европейских стран провести экономически неоправданную эмиссию для решения проблем, связанных с эпидемией коронавису, добавил он.

"Я не буду вдаваться в детали, но это, как у нас говорится, медицинский факт. Очевидная вещь", — сказал Путин.