МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с главой ЮАР Сирилом Рамафосой вопросы, связанные с БРИКС. Резервный банк ЮАР предупредил о риске вторичных санкций против страны

"У нас есть возможность несколько слов сказать по нашим двусторонним отношениям, а также по взаимодействию в рамках международных объединений, в том числе БРИКС. Спасибо большое за ваш визит", — сказал Путин в начале беседы.