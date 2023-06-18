Путин обсудит с главой ЮАР вопросы, связанные с БРИКС
Путин сообщил, что обсудит с главой ЮАР Рамафосой вопросы, связанные с БРИКС
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с главой ЮАР Сирилом Рамафосой вопросы, связанные с БРИКС.
"У нас есть возможность несколько слов сказать по нашим двусторонним отношениям, а также по взаимодействию в рамках международных объединений, в том числе БРИКС. Спасибо большое за ваш визит", — сказал Путин в начале беседы.
https://1prime.ru/world/20230618/840865839.html
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