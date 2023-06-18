МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Немецкая экономика столкнется со стагнацией в 2023 году, заявил в беседе с агентством Bloomberg президент Федерации германской промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм. Exxpress: Германии дали "политическую пощечину"

"Мы только что понизили наш прогноз… до 0%", — сообщил он.

Вместе с тем Руссвурм отметил, что мировая экономика в 2023 году вырастет на 2,7%.

"Это показывает, что мы отстаем", — заключил глава федерации.