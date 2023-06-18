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2023
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Промышленники Германии заявили о начале стагнации в стране в 2023 году
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Немецкая экономика столкнется со стагнацией в 2023 году, заявил в беседе с агентством Bloomberg президент Федерации германской промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм. "Мы только... ПРАЙМ, 18.06.2023
новости, экономика, мировая экономика, промышленность, германия, прогноз, экономика, стагнация
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Немецкая экономика столкнется со стагнацией в 2023 году, заявил в беседе с агентством Bloomberg президент Федерации германской промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм.
"Мы только что понизили наш прогноз… до 0%", — сообщил он.
Вместе с тем Руссвурм отметил, что мировая экономика в 2023 году вырастет на 2,7%.
"Это показывает, что мы отстаем", — заключил глава федерации.