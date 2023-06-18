Посол Абхазии рассказал о перспективной сфере сотрудничества с Россией
Посол Квициниа назвал транзит грузов через Абхазию важной сферой сотрудничества с Россией
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Экономика Абхазии еще недостаточно развита, чтобы обеспечить экспортный потенциал республики во внешнеэкономических связях с Москвой, при этом транзит грузов через Абхазию является перспективной сферой сотрудничества с РФ, заявил в интервью РИА Новости посол Абхазии в России Алхас Квициниа.
"Торговый оборот между нашими странами растет. По некоторым позициям — более активно, по другим наблюдается небольшой спад. Но причина – исключительно объективные обстоятельства. Приведу несколько цифр. В 2018 году объем внешнеторгового оборота с Россией составил чуть больше 287 миллионов долларов. В 2021 году — 366,6 миллиона, а в прошедшем 2022 году — почти 448 миллионов долларов. При этом объем экспорта в Россию в прошедшем году составил более 74 миллионов, а российского импорта – почти 374 миллионов долларов. Дисбаланс очевиден", — сказал посол.
"Экспортный потенциал Абхазии значительно больше указанных показателей, но экономика страны еще недостаточно развита, чтобы предлагать российским рынкам стабильные поставки и достаточные объемы продукции. Также перспективен реэкспорт и транзит грузов", — пояснил Квициниа, добавив, что РФ остается основным торговым партнером Абхазии.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.
https://1prime.ru/world/20230618/840867074.html
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