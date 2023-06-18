В бундестаге устроили "показательную порку" Бербок и Хабеку
Депутат бундестага Фронмайер: Бербок и Хабек работают на Украину, а не на свою родину
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Анналена Бербок и министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек работают на Украину, а не свою родину, заявил на заседании бундестага депутат Маркус Фронмайер. Об этом сообщает РИА Новости.
"Хочу спросить, господин Хабек, а вы точно наш министр экономики? Или министр экономики Украины? Чьи интересы вы представляете — Германии или других стран? Нашим гражданам ответ известен. У нас правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека!" — провозгласил Фронмайер.
При этом депутат напомнил главе МИД о ее заявлении, что обещание Украине важнее, чем мнение немецких избирателей. Также Фронмайера возмутило высказывание Хабека о приостановке промышленности в Германии до того, как "замерзнут люди" в случае прекращения поставок газа из России.
https://1prime.ru/world/20230618/840867176.html
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