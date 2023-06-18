МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Анналена Бербок и министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек работают на Украину, а не свою родину, заявил на заседании бундестага депутат Маркус Фронмайер. Об этом сообщает РИА Новости. Промышленники Германии заявили о начале стагнации в стране в 2023 году

"Хочу спросить, господин Хабек, а вы точно наш министр экономики? Или министр экономики Украины? Чьи интересы вы представляете — Германии или других стран? Нашим гражданам ответ известен. У нас правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека!" — провозгласил Фронмайер.

При этом депутат напомнил главе МИД о ее заявлении, что обещание Украине важнее, чем мнение немецких избирателей. Также Фронмайера возмутило высказывание Хабека о приостановке промышленности в Германии до того, как "замерзнут люди" в случае прекращения поставок газа из России.