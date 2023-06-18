МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Потери российской экономики из-за пандемии коронавируса из расчета на душу населения составляют 306 долларов на человека, при этом в Германии — 4807, а в Австралии — 5760, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. В Роспотребнадзоре предсказали подъем заболеваемости COVID-19

"Если посчитать из известных на сегодня нам цифр, опубликованных в разных странах, то из расчёта на душу населения потери российской экономики составили 306 долларов за счет пандемии, а в Германии это число составляет 4807 долларов, в Австралии — 5760 долларов на душу населения. Цифры несопоставимые. Это как раз говорит о том, что все, что мы делали, это абсолютно правильно", — сказала Попова.

Она отметила, что система мероприятий, которая была организована в России и в ряде других стран мира, была разной. Так, например, в ряде стран были бесконечные локдауны, в России же специалисты говорили, что это малоэффективная мера, поэтому Российская Федерация не включала систему локдаунов, кроме одного — самого первого, когда еще ничего непонятно было про вирус.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.