МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Немецкий институт экономических исследований IFO ухудшил в опубликованном в среду исследовании прогноз по снижению ВВП Германии в этом году с 0,1% до 0,4%. Немецкие институты ждут падения ВВП Германии в 2023 году

"Немецкая экономика пережила серьезный спад в прошедшем полугодии. Спрос заметно ослаб в результате высокой инфляции. В этом году валовый внутренний продукт упадет на 0,4%, а в следующем — увеличится на 1,5%", — говорится в пресс-релизе института. В декабре институт прогнозировал, что в 2023 году ВВП ФРГ снизится лишь на 0,1%.

При этом, согласно исследованию, инфляция в Германии в этом году составит 5,8%, а в следующем снизится до 2,1%.

"Немецкая экономика медленно выходит из рецессии", — прокомментировал результаты исследования профессор Тимо Волльмерхойзер, и. о. руководителя центра макроэкономики и опросов IFO.

Кроме того, институт сообщил, что по итогам первого полугодия высокая инфляция снова приведет к снижению реальных доходов населения. Лишь во втором полугодии этого года темпы роста доходов смогут обогнать рост цен.

В конце мая Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщило, что ВВП страны в первом квартале сократился на 0,5% в годовом выражении.