ПАРИЖ, 25 июн — ПРАЙМ. Вступление Украины в Европейский союз приведет к "финансовому и геополитическому шоку" в странах региона. Такое мнение высказал глава Минтранса и бывший госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон. В США посетовали на "удар" со стороны Украины

"Включать в состав ЕС государство с более чем 40 миллионами жителей, крупное аграрное государство, которое будет находиться в процессе восстановления, — это не только финансовое, но и геополитическое потрясение для ЕС", — сказал политик в эфире радиостанции RTL.

Он также подчеркнул необходимость реформировать финансовую систему Евросоюза и установить сильную политику для обеспечения возможности присоединения государств с таким значительным населением, например, Украину и Балканы.

Владимир Зеленский в феврале 2022 года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. В июне главы государств и правительств стран-членов сообщества предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление, однако запуск переговорного процесса потребует выполнения ряда требований и проведения определенных реформ.

Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий сообщества наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.