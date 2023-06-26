МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Правительство Австралии объявило в понедельник о новом пакете военной помощи Украине в размере 110 миллионов австралийских долларов (около 74 миллионов долларов США). ЕС перечислит Украине очередной ежемесячный транш макрофинансовой помощи

"Правительство Австралии предоставит Украине новый пакет помощи в размере 110 миллионов долларов… Этот пакет… включает: 70 боевых машин, в том числе: 28 бронеавтомобилей М113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов", — отмечается в пресс-релизе на сайте правительства Австралии.

Согласно пресс-релизу, Австралия также поставит Украине артиллерийские снаряды калибром 105 миллиметров, а также 10 миллионов долларов (6,6 миллионов долларов США) Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов, которое управляет Украинским гуманитарным фондом. Власти страны также продлят беспошлинный доступ для товаров, импортируемых из Украины, еще на год.

"Австралия непоколебима в своей решимости… помочь Украине", — отмечается в заявлении премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, опубликованном на сайте правительства страны.

В начале июня газета Sydney Morning Herald со ссылкой на источники сообщала о том, что Австралия собирается предоставить Украине бронированные машины Hawkei в рамках предстоящего пакета военной помощи.

Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".