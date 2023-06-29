МОСКВА, 29 июн — Прайм. Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС, сообщает местное издание Reporter со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел страны Мелеса Алема. Бангладеш подала заявку на вступление в БРИКС, пишет СМИ

"Мы подали заявку на членство в (БРИКС — ред.), и мы надеемся на хороший результат… Поскольку мы стремимся гарантировать наши национальные интересы, важно присоединиться к таким блокам, как БРИКС", — передает издание заявление Мелеса.

Как отмечает Reporter, среди стран подавших заявки на вступление в БРИКС, есть Саудовская Аравия, Египет, Индонезия и Алжир.

Саммит БРИКС состоится в Южной Африке в августе этого года. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению, МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.