МОСКВА, 29 июн —ПРАЙМ. Россия и Мозамбик утвердили программу сотрудничества в области геологического изучения недр на 2023-2026 годы, следует из сообщения Федерального агентства по недропользованию (Роснедра). Роснедра планируют провести аукционы на месторождения дефицитных металлов

"Россия и Мозамбик будут развивать системное сотрудничество в сфере геологии и минеральных ресурсов… В онлайн режиме эксперты провели процедуру согласования проекта меморандума о взаимопонимании между Роснедрами и Национальным институтом шахт Мозамбика. Утвердили среднесрочную программу сотрудничества в области геологического изучения недр на 2023-2026 годы", — говорится в сообщении.

От российской стороны в совещании принял участия глава Роснедр, председатель российской части Межправительственной комиссии с Мозамбиком Евгений Петров. Со стороны Республики Мозамбик — генеральный директор Национального института шахт Элиас Феликс Дауди.

Стороны представили свои основные направления работ в целях выстраивания дальнейшего вектора взаимодействия, а также обсудили развитие сотрудничества в области геологии и минеральных ресурсов, вопросы геологического изучения, разведки и разработки различных видов полезных ископаемых, возможность проведения лабораторно-аналитических исследований.

Отмечается, что по итогам мероприятия стороны договорились подписать меморандум о взаимопонимании на полях предстоящего форума "Россия — Африка" в Санкт-Петербурге. Следующим этапом развития сотрудничества станет проведение первого заседания рабочей группы по реализации меморандума.