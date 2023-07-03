МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен посетит Китай с визитом с 6 по 9 июля, говорится в заявлении американского ведомства. Йеллен призвала Китай к глобальному сотрудничеству с США

"Министр финансов Джанет Йеллен отправится в Пекин, КНР, с 6 по 9 июля для встреч с высокопоставленными представителями властей", — указано в опубликованном сообщении.

Визит Йеллен, как уточняется, будет направлен на "укрепление коммуникаций между США и КНР по перечню вопросов, включая глобальные макроэкономические и финансовые события".

"В Пекине Йеллен обсудит с представителями КНР важность ответственного управления отношениями, прямо донесет сферы беспокойства, а также совместной работы для решения глобальных вызовов", — добавили в минфине США.

Ранее в интервью американскому каналу MSNBC Йеллен выразила надежду на то, что ее предстоящий визит в КНР поможет восстановить контакт между лидерами США и Китая.

Ожидается, что посещение министром Пекина станет вторым по счету визитом высокопоставленного члена администрации США за последнее время. Ранее такую поездку совершил госсекретарь Энтони Блинкен, после чего обе стороны охарактеризовали состоявшиеся переговоры как продуктивные и отметили, что провели "откровенные дискуссии" по целому ряду вопросов.

Сразу после визита Блинкена в Китай президент США Джо Байден фактически назвал председателя КНР Си Цзыньпина "диктатором". МИД КНР назвал высказывания американской стороны крайне безответственными. По заявлению Пекина, они серьезно нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией.