МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. В результате конфликта на Украине Европа переживает то, с чем раньше никогда не сталкивалась: темпы инфляции достигают немыслимых значений, пишет Al-Eqtisadiya. В ЦБ рассказали, когда годовая инфляция в России превысит четыре процента

Как отмечает издание, ссылаясь на данные МВФ и Всемирного банка, среди государств G20 только три страны зафиксировали уровень инфляции менее 3%: Китай (0,2%), Россия (2,5%) и Саудовская Аравия (2,8%). Тогда как остальные столкнулись с высокими темпами инфляции, что вынудило их центральные банки ужесточить свою денежно-кредитную политику.

Уровень инфляции, пишет Al-Eqtisadiya, существенно повысился в связи с конфликтом на Украине и кризисом глобальной цепочки поставок, который начался с пандемии COVID-19, а также ввиду индивидуальных обстоятельств в различных странах.

В Южной Корее уровень инфляции составляет 3,3%, Японии — 3,5%, Бразилии — 3,9%, США и Индонезии — 4%, Индии — 4,25%, Канаде — 4,4%, Франции — 5,1%, Мексике — 5,8%, Германии и Еврозоне — 6,1%, ЮАР — 6,8%, Австралии — 7%, Италии — 7,6%, Великобритании — 8,7%, Турции — 39,6%, Аргентине — 114%.

Вместе с тем отмечается, что Европа не привыкла к столь высокой инфляции. Наоборот, европейские страны всегда славилась низкими темпами инфляции, включая нулевые и даже отрицательные, но теперь, судя по всему, ситуация изменилась коренным образом.