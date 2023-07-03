МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Россия и Судан ведут диалог о совместных предприятиях по добыче золота и редкоземельных металлов, в проектах возможно участие и других стран, заявил РИА Новости заместитель председателя переходного суверенного совета Судана Малик Агар. В "Росатоме" спрогнозировали объем добычи компанией лития в Боливии

"Речь идет о совместных предприятиях, и они (переговоры — ред.) продолжаются. И участвуют в них не только Судан и Россия, но и другие государства. Может быть, война и повлияла каким-то образом, но переговоры идут", — сказал Агар, отвечая на вопрос о диалоге Хартума и Москвы по соглашениям в сфере разведки и добычи золота и редкоземельных металлов, используемых в высокотехнологичной промышленности.

Ранее, в марте 2023 года, посол Судана в Москве Мохаммед Сиррадж заявлял, что сотрудничество в сфере разведки и добычи полезных ископаемых это сфера, где Судан мог бы привлекать инвестиции из России. Он также предполагал, что сотрудничество в этой сфере будет расширяться с учетом ряда соглашений, находящихся в обсуждении между Москвой и Хартумом.

В сентябре 2021 года "Росгеология" подписала контракт с Суданом по созданию геологической карты и поиску золота, сообщал директор компании Сергей Горьков. Уже после начала конфликта, в мае 2023 года, Горьков заявлял, что "Росгеология" продолжает работы в стране, несмотря на сложную политическую ситуацию.

В Судане работает ряд российских компаний из сферы геологии и недропользования, в том числе в золотодобывающей отрасли это "ГПБ Глобал Ресорсиз" (проект "Куш", где добыча составляет около 1,5 тонны золота в год), "М-Инвест" и "Русдрагмед". Добыча золота в Судане это одна из крупнейших отраслей, вместе с нефтедобычей и сельским хозяйством приносящая около 70% бюджетных поступлений.