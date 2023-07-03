МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе Swift, для расчетов по операциям, связанным с экспортом зерна, для сохранения зерновой сделки, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. Лавров считает, что доводов для продления зерновой сделки нет

"План, который был предложен Москвой… позволит Россельхозбанку создать дочернюю компанию для обработки платежей, связанных с экспортом зерна… Новой организации будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями Swift, которая была закрыта для крупнейших российских банков", — пишет издание.

По словам источников, этот вариант сохранения зерновой сделки воспринимается ее сторонниками как "наименее худший". Издание подчеркивает, что ЕС изо всех сил пытался согласовать меры по ослаблению санкций в отношении конкретных российских компаний или разрешению им экспортировать определенные товары в страны третьего мира.

Источники отмечают, что официальные лица ЕС оценивают инициативу на предмет ее законности и осуществимости.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к Swift, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.