МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в ответ на запрос журналистов отказался раскрывать сумму замороженных Токио активов России, а также преждевременно комментировать возможные действия в будущем по данным активам, лишь подчеркнув, что все меры будут предприниматься в тесном согласовании со странами "большой семерки". Украина попросила компании Японии помочь в сфере энергетики

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕК до августа выступит с конкретным предложением к странам союза по использованию замороженных в ЕС активов Центробанка России для финансирования восстановления Украины. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Евросоюз намерен использовать сверхприбыль от вложения замороженных в ЕС активов России для помощи Украине и рассчитывает получать не менее 3 миллиардов евро в год.

В ходе пресс-конференции журналисты упомянули данные планы ЕК и попросили Хаяси раскрыть точную сумму замороженных правительством Японии российских активов, а также ответить, рассматривает ли официальный Токио меры, подобные намерениям европейских стран.

"Что касается использования российских активов, наше понимание состоит в том, что в мире ведутся различные обсуждения по этому поводу. Мы не раскрываем сумму замороженных Японией российских активов. И я также хотел бы воздержаться от преждевременных комментариев относительно возможных действий в будущем в данном аспекте. Но в любом случае мы намерены тесно взаимодействовать по мерам с вовлеченными сторонами, включая страны G7", — отметил глава японского МИД.

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не достигли никакого прогресса по вопросу использования замороженных в союзе российских активов, обещали продолжить работу в сотрудничестве с международными партнерами.

Ранее источники в ЕС указывали, что в союзе опасаются, что получающие сейчас прибыль от инвестирования российских средств компании просто покинут европейский финансовый рынок в случае, если в ЕС их в одностороннем порядке обяжут передавать Украине проценты от таких доходов. Кроме того, в Европейском центральном банке также предупреждали о возможных репутационных рисках, связанных с подобными действиями, которые могут отпугнуть существующих и потенциальных инвесторов.

Лидеры ЕС октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке… (российских) авуаров никак не получается".