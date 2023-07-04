МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, говорится в итоговой декларации по итогам саммита. Президент Ирана призвал удалить доллар из мировой практики

"Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена", — отмечается в документе.

Кроме того, стороны подчеркнули необходимость более справедливого международного сотрудничества, подтвердили приверженность созданию более демократического, справедливого и многополярного мирового порядка, а также выступили против угрожающих мировой экоомике торговых ограничений.

Кроме того, страны ШОС назвали односторонние санкции, кроме принятых СБ ООН, несовместимыми с международным правом и оказывающими негативное влияние на мировую экономику.

Государства-члены ШОС, помимо этого, посчитали необходимым проведение скорейшей реформы Всемирной торговой организации (ВТО) с упором на вопросы развития и адаптации к современным экономическим реалиям.

Стороны также выступили за реализацию заинтересованными членами дорожной карты по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах, расширение и углубление взаимодействие по вопросам устойчивого социально-экономического развития, а также повышения благосостояния и уровня жизни населения на территории организации.

Иран подписал документ об обязательствах по статусу государства-члена ШОС на прошлогоднем саммите в Самарканде.