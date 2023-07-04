НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл — ПРАЙМ. Белоруссия во вторник подписала меморандум об обязательствах для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества, следует из итоговой Нью-делийской декларации. Лукашенко: ШОС может рассчитывать на Белоруссию в вопросе продбезопасности

Саммит ШОС состоялся 4 июля в столице Индии.

"Государства-члены… отметили важность подписания меморандума об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства-члена ШОС". — сказано в тексте документа.

Белоруссия является наблюдателем в организации.

Минск в прошлом году подал заявку на получение статуса полноправного члена ШОС. Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены организации был подписан по итогам прошлогоднего саммита в Самарканде.

Ранее статус члена ШОС получил Иран.