Белоруссия подписала меморандум об обязательствах для вступления в ШОС
Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса члена ШОС
Читать 1prime.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл — ПРАЙМ. Белоруссия во вторник подписала меморандум об обязательствах для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества, следует из итоговой Нью-делийской декларации.
Саммит ШОС состоялся 4 июля в столице Индии.
"Государства-члены… отметили важность подписания меморандума об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства-члена ШОС". — сказано в тексте документа.
Белоруссия является наблюдателем в организации.
Минск в прошлом году подал заявку на получение статуса полноправного члена ШОС. Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены организации был подписан по итогам прошлогоднего саммита в Самарканде.
Ранее статус члена ШОС получил Иран.
https://1prime.ru/world/20230704/840993647.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.