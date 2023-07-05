МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Венгрия намерена блокировать финансирование поставок оружия на Украину Евросоюзом, пока Киев не исключит венгерский OTP Bank из списка международных "спонсоров войны", сообщил глава МИД страны Петер Сийярто. Об этом сообщает портал Index.hu. Венгрия просила продлить исключение из санкций для "дочки" MOL

Сийярто заявил: "Наша позиция ясна: пока OTP не будет исключен из этого списка, Венгрия не будет участвовать в каком-либо дополнительном финансировании ЕС поставок оружия в Украину".

При этом он напомнил, что ранее Венгрия уже заблокировал помощь Украине из Европейского фонда мира в размере 500 миллионов евро.