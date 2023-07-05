Венгрия намерена заблокировать военную помощь Украине
Глава МИД Сийярто: Венгрия намерена блокировать военные транши Украине
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Венгрия намерена блокировать финансирование поставок оружия на Украину Евросоюзом, пока Киев не исключит венгерский OTP Bank из списка международных "спонсоров войны", сообщил глава МИД страны Петер Сийярто. Об этом сообщает портал Index.hu.
Сийярто заявил: "Наша позиция ясна: пока OTP не будет исключен из этого списка, Венгрия не будет участвовать в каком-либо дополнительном финансировании ЕС поставок оружия в Украину".
При этом он напомнил, что ранее Венгрия уже заблокировал помощь Украине из Европейского фонда мира в размере 500 миллионов евро.
https://1prime.ru/world/20230705/840998840.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.