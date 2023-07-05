МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Лидеры стран Меркосур не смогли принять совместную декларацию по итогам саммита, документ не подписал президент Уругвая Луис Лакалье Поу, следует из заявлений участников. Министры экономики государств Меркосур обсудили дедолларизацию

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Однако итоговый документ во вторник подписали лишь три страны.

Аргентина, Парагвай и Бразилия договорились решать таможенные проблемы, сотрудничать в сфере защиты окружающей среды, сельского хозяйства.

"Президенты договорились работать над укреплением внутренней сплоченности блока, где все еще наблюдаются различные трудности для торговли и интеграции, над углублением его международной коммерческой интеграции… чтобы превратить Меркосур в мощную продуктивную платформу, которая обеспечивает достойную занятость", — говорится в декларации, которую опубликовал МИД Аргентины.

Параллельно МИД Уругвая выпустил свое заявление, где говорится о необходимости модернизации блока и формировании механизмов, которые позволят противостоять вызовам меняющегося мирового сценария.

Уругвай уже не раз критиковал ограничения, существующие в Меркосур, и медленный темп развития организации. В ноябре прошлого года Аргентина, Бразилия и Парагвай предупредили Уругвай о возможности введения защитных мер в связи с поданной страной заявкой на присоединение к Транстихоокеанскому партнерству. Кроме того, члены Меркосур были недовольны попыткой Уругвая ослабить требования блока для получения возможности вести переговоры в одностороннем порядке о соглашениях о свободной торговле, например, с Китаем.

По словам президента Уругвая Луиса Лакалье Поу, страна готова работать и дальше в Меркосур, но не хочет ждать, и "тот, кто сидит на месте, остается позади".