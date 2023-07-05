Десятки стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме
Трутнев сообщил, что свое участие в ВЭФ-2023 подтвердили десятки стран
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Десятки стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре, ожидается участие лидеров ряда стран, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Уже сейчас идет работа по подтверждению приезда. Целый ряд стран, я бы сказал, десятки стран подтвердили участие в ВЭФ. Сейчас персонифицировать по лидерам стран не буду. Они сами примут решение, переговоры такие МИД ведет. Лидеры стран на территории Владивостока будут, а каких – скажем вам позже", — сказал Трутнев.
ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке (Приморский край). В этом году форум пройдёт под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
https://1prime.ru/world/20230705/841000267.html
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