МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Десятки стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре, ожидается участие лидеров ряда стран, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Трутнев поручил усилить меры безопасности на Восточном экономическом форуме

"Уже сейчас идет работа по подтверждению приезда. Целый ряд стран, я бы сказал, десятки стран подтвердили участие в ВЭФ. Сейчас персонифицировать по лидерам стран не буду. Они сами примут решение, переговоры такие МИД ведет. Лидеры стран на территории Владивостока будут, а каких – скажем вам позже", — сказал Трутнев.

ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке (Приморский край). В этом году форум пройдёт под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".