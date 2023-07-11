МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. США с 2015 года потратили на оборонные нужды в Европе более 35 миллиардов долларов, сообщила в понедельник счетная палата США, рекомендовав Пентагону проверять эффективность расходования этих средств. В итальянской IL Fatto Quotidiano проанализировали цели США на Украине

"Инициатива европейского сдерживания министерства обороны США помогает укрепить военную готовность европейских союзников и противостоять российской агрессии", — говорится опубликованном на сайте ведомства докладе, в котором также сообщается, что за последние девять лет на эти нужды Вашингтоном были потрачены порядка 35,1 миллиарда долларов.

"Министерство обороны недавно выпустило указания для стандартизации бюджетных запросов и улучшения подотчетности о выделенных средствах, но не были установлены цели и меры для определения того, были ли ресурсы использованы эффективно… Мы рекомендуем это сделать", — говорится в сообщении ведомства.