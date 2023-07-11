МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страны Латинской Америки и Карибского бассейна вырос в 2022 году до 224,57 миллиарда долларов США, прибавив 55,2% — это новый исторический рекорд, подсчитала Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК). Маск пообещал Индии приход "Теслы" и крупные инвестиции

"В 2022 году 224 579 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций поступили в Латинскую Америку и Карибский бассейн, что на 55,2% выше, чем в 2021 году, и является самым высоким значением за все время наблюдений", — говорится в сообщении на сайте организации.

Последние десять лет ежегодный приток ПИИ в страны Латинской Америки и Карибского бассейна ни разу не превышал 200 миллиардов долларов. Удельный вес этих финансовых вливаний в ВВП региона также увеличился, достигнув 4%, говорится в документе.

Согласно отчету, который подготовила организация, почти все страны Латинской Америки и Карибского бассейна показали рост ПИИ в 2022 году. Наибольший объем инвестиционных средств в регионе привлекли Бразилия (41% от общего объема, пятое место в мире), Мексика (17%), Чили (9%), Колумбия (8%), Аргентина (7%) и Перу (5%).

Более половины инвестиций (54%) поступили в сектор услуг, основными из которых выступили финансовые услуги, обеспечение электричеством, газом и водой, услуги связи и IT, а также транспортные услуги.

Впервые с 2010 года в новых инвестпроектах, объем которых вырос в 2022 году на 93% до 100 миллиардов долларов США, наибольшее число пришлось на сферу углеводородов (24%). Второе и третье место заняли автомобильный сектор (13%) и возобновляемые источники энергии (11%).