ВВП Казахстана в первом полугодии увеличился на пять процентов
Минэкономики: ВВП Казахстана в январе-июне 2023 года увеличился на пять процентов
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Экономика Казахстана в январе-июне 2023 года выросла на 5%, сообщил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров.
В 2022 году ВВП Казахстана, по окончательным данным, вырос на 3,3%. По итогам января-мая рост ВВП страны составлял 4,5%.
"По итогам первого полугодия текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 5%, в том числе рост в реальном секторе составил 4,8%, в сфере услуг — 4,9%", — сказал Куантыров на заседании правительства в среду.
В конце июня премьер-министр республики Алихан Смаилов заявлял, что рост экономики Казахстана по итогам текущего года в сравнении с предыдущим годом ожидается на уровне 4,5-5%.
https://1prime.ru/world/20230712/841059947.html
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