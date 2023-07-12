МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Экономика Казахстана в январе-июне 2023 года выросла на 5%, сообщил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров. Мишустин на встрече с Путиным дал прогноз по росту ВВП и инфляции

В 2022 году ВВП Казахстана, по окончательным данным, вырос на 3,3%. По итогам января-мая рост ВВП страны составлял 4,5%.

"По итогам первого полугодия текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 5%, в том числе рост в реальном секторе составил 4,8%, в сфере услуг — 4,9%", — сказал Куантыров на заседании правительства в среду.

В конце июня премьер-министр республики Алихан Смаилов заявлял, что рост экономики Казахстана по итогам текущего года в сравнении с предыдущим годом ожидается на уровне 4,5-5%.