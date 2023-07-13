МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо обсудил с бизнесом и чиновниками в Германии работу по борьбе с обходом антироссийских санкций, сообщили в американском минфине. США ввели санкции против главы сербской разведки

"Сегодня и вчера заместитель министра финансов Уолли Адейемо ездил в Германию на встречи с правительственными партнерами и бизнес-лидерами для обсуждения совместных усилий… по борьбе с обходом (антироссийских — ред.) санкций", — говорится в заявлении.

Также в ходе встреч обсуждались возможности "создания надежных и устойчивых цепочек поставок чистой энергетики и расширения энергетической безопасности в США и Европе".

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.