МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о присоединении Минска к международным договорам в рамках ШОС, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале страны. В России выступили за вовлечение Афганистана в проекты ШОС

Документ 30 июня был принят обеими палатами белорусского парламента.

В частности, закон предписывает "в рамках процесса получения Республикой Беларусь статуса государства — члена Шанхайской организации сотрудничества присоединиться" к ряду договоров, подписанных странами-участницами организации.

В частности, речь идет о Хартии Шанхайской организации сотрудничества, подписанной в Санкт-Петербурге 7 июня 2002 года, с поправками от 5 сентября 2003 года и от 15 июня 2006 года, о Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подписанной в Шанхае 15 июня 2001 года, с поправкой от 5 сентября 2003 года, а также о соглашении между государствами — членами ШОС о региональной антитеррористической структуре, подписанном в Санкт-Петербурге 7 июня 2002 года, с поправками от 5 сентября 2003 года и от 16 августа 2007 года.

Всего данным законом Белоруссия присоединяется к 22 договорам в рамках ШОС, включая поправки к ним.

"Совету Министров Республики Беларусь принять меры, необходимые для оформления участия Республики Беларусь в международных договорах…, а также иные меры по их реализации", — говорится в законе.

Ранее замглавы МИД республики Юрий Амбразевич говорил в парламенте, что закон, которым предусматривается консолидация внутригосударственных процедур в отношении 22 договоров в рамках ШОС с семью поправками к ним, необходим для ускорения процедуры присоединения Белоруссии к организации и должен продемонстрировать партнерам реальную возможность оформить членство республики в кратчайшие сроки при наличии соответствующей политической воли.

В июле в рамках саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Минск рассчитывает на ратификацию документа всеми членами ШОС в ближайшей перспективе. Первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил по итогам саммита, что Белоруссия, которая пока является наблюдателем в ШОС, присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году.