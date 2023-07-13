МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Голливудские актеры могут вслед за своими коллегами-сценаристами начать забастовку в четверг, если не смогут договориться с Альянсом продюсеров кино и телевидения об улучшении условий труда, сообщила Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA). Пилоты испанской Air Europa проведут новую двухнедельную забастовку

Действие контракта между крупнейшими студиями Голливуда и SAG-AFTRA, которая является крупнейшим профсоюзом актерской профессии, истекло 30 июня. Для того, чтобы избежать забастовки, стороны договорились временно продлить контракт до полуночи 12 июля, к переговорам подключили федеральных посредников.

Ранее за начало забастовки в случае, если их условия не будут удовлетворены, проголосовали 98% членов профсоюза, объединяющего около 160 тысяч актеров, телеведущих, актеров массовки, актеров озвучивания, журналистов, редакторов и людей других профессий так или иначе связанных с исполнительским мастерством и всех, "кто обеспечивает работу тем, кто стоит перед камерой или за микрофоном".

Основным требованием гильдии является повышение минимальной оплаты труда, социальные гарантии и защита прав представителей индустрии на фоне растущей популярности и возможностей искусственного интеллекта. В числе требований — отчисления от показов на стриминговых сервисах и гарантии прав на собственные изображения, используемые для создания контента искусственным интеллектом. О своей поддержке забастовки уже заявили такие известные актрисы как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.

Актерская акция протеста в случае ее начала может практически полностью парализовать уже затронутый забастовкой сценаристов Голливуд. Ранее в мае после провала переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения протестовать начала Гильдия американских сценаристов, объединяющая более 11,5 тысячи авторов, которые создают контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу. Из-за продолжающейся до сих пор забастовки были перенесены съемки пятого и финального сезона сериала "Очень странные дела", приостановлено написание сценария для приквела американского сериала "Игра престолов" и многие другие проекты.

Если переговоры актерской гильдии с продюсерами не увенчаются успехом, это будет первой "двойной" забастовкой в киноиндустрии США с 1960 года.