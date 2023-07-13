В США просчитали, что может остаться от Украины по итогам конфликта
Американский политолог Миршаймер: Украина станет неблагополучным государством-обрубком
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. После победы России Украина потеряет обширные территории и превратится в государство-обрубок, — такой прогноз в беседе с South China Morning Post сделал американский политолог Джон Миршаймер.
"То, что останется от Украины, станет неблагополучным государством-обрубком, которое не сможет вести крупные боевые действия против России и не будет удовлетворять критериям вступления ни в ЕС, ни в НАТО. Я думаю, что это будет конечным результатом", — заявил Миршаймер.
По его мнению, Украина потеряет "несколько больших кусков", которые составят по площади около половины ее территории, отметил политолог и спрогнозировал, что активные боевые действия продлятся еще два года.
При этом он посоветовал Западу готовиться к "неприятной" победе России.
https://1prime.ru/world/20230713/841069315.html
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