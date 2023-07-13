МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Турция в первом полугодии 2023 года заняла второе место по ввозу товаров в Россию, обогнав Белоруссию, лидером при этом остался Китай, следует из данных банка "Точка", имеющихся в распоряжении РИА Новости. Рублевый экспорт и импорт России вырос в мае, сообщил Центробанк

"На первом месте среди стран-импортёров оказался Китай — 42% от общего объёма импорта принадлежит восточной стране. На втором месте — Турция, которая поставляет 13% от всех товаров, ввозимых в Россию из-за рубежа. Тройку лидеров замыкает Беларусь — 12%. Также в топ-5 импортёров вошли Гонконг и Казахстан, которые занимают 9% и 5% соответственно от общего объёма импорта", — говорится в исследовании.

При этом рейтинг стран-импортёров за аналогичный период прошлого года выглядел иначе, несмотря на то, что Китай также был лидером (38%). На втором месте располагалась Белоруссия, которая ввозила в Россию 24% от всех товаров. У Турции было 5%. Пятерку замыкали Нидерланды и Германия — каждая из стран ввозила по 3%.

"В этом году мы наблюдаем, как российские предприниматели переориентируются на товары турецких производителей. Особенно заметно это в категории одежды. Мы это связываем с тем, что в Турции производят качественную продукцию, которая может заменить ушедшие из РФ бренды. Многие турецкие бренды с помощью импортёров вышли на российский рынок и представили свою продукцию потребителям", — пояснила эксперт направления внешнеэкономической деятельности в "Точке" Алёна Панаско.

При этом самым востребованным товаром у импортеров в первой половине 2023 года оказалось оборудование (станки, производственные линии и другие технические машины, которые используют для производства товаров). Сюда же вошло и электрооборудование (световые установки, производственное освещение и т.д.). Товары из данной категории заказывали в два раза чаще, чем следующие по популярности запчасти.