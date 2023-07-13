МИД России оценил вероятность присоединения стран Африки к санкциям Запада
МИД России: пока нет признаков, что страны Африки присоединятся к антироссийским санкциям
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Москва не видит признаков, что африканские страны могут присоединиться к антироссийским санкциям Запада, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия-Африка" Олег Озеров.
"На данный момент ни одна африканская страна к санкциям против России не присоединилась. Мы не видим пока признаков того, что присоединится", – сказал Озеров.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
"Наоборот, мы видим, что африканские страны демонстрируют готовность, желание и политическую волю не только продолжать сотрудничество с Россией, но и расширять его", — добавил он.
https://1prime.ru/world/20230713/841070522.html
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