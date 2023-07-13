МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Москва не видит признаков, что африканские страны могут присоединиться к антироссийским санкциям Запада, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия-Африка" Олег Озеров. В МИД прорабатывают вопрос о переходе на нацвалюты в расчетах с АСЕАН

"На данный момент ни одна африканская страна к санкциям против России не присоединилась. Мы не видим пока признаков того, что присоединится", – сказал Озеров.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

"Наоборот, мы видим, что африканские страны демонстрируют готовность, желание и политическую волю не только продолжать сотрудничество с Россией, но и расширять его", — добавил он.