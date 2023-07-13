Лавров назвал перспективные сферы сотрудничества России и АСЕАН
Лавров: Россия и АСЕАН могут хорошо сотрудничать в сферах продовольствия и энергетики
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Россия и АСЕАН имеют хорошие перспективы сотрудничества в продовольственной и энергетической безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр отметил, что общими приоритетами РФ и АСЕАН являются расширение и укрепление многопланового сотрудничества. Он добавил, что в настоящее время интенсивно развиваются контакты внешнеполитических ведомств и национальных советов безопасности.
"На повестке дня также новые инициативы в сфере цифровизации экономики и развития умных городов. Хорошие перспективы сотрудничества в области обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, в сфере образования", — сказал Лавров, открывая встречу Россия-АСЕАН.
Он подчеркнул, что Москва "последовательно выступает за упрочение асеаноцентричной архитектуры, которая должна оставаться фундаментом безопасности и устойчивого развития АТР".
"Знаем, что это не всем нравится, но мы руководствуемся не чьими-то предпочтениями, а объективной задачей мира и стабильности на этом огромном пространстве", — заключил министр.
https://1prime.ru/world/20230713/841070532.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.