Таможня КНР: товарооборот Китая и США в первом полугодии снизился на 14,5 процента
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША за первое полугодие 2023 года сократился на 14,5%, составив 327,264 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.
Соединенные Штаты остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом.
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первое полугодие сократился в годовом выражении на 17,9% и составил 239,35 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 87,913 миллиарда, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отдельно в июне уровень товарооборота двух стран составил 56,667 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 13,972 миллиарда долларов, Китай в США — на 42,694 миллиарда.
По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/world/20230713/841070729.html
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