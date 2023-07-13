МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Товарооборот Китая и CША за первое полугодие 2023 года сократился на 14,5%, составив 327,264 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. Товарооборот России и Венгрии обновил десятилетний рекорд в 2022 году

Соединенные Штаты остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первое полугодие сократился в годовом выражении на 17,9% и составил 239,35 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 87,913 миллиарда, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельно в июне уровень товарооборота двух стран составил 56,667 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 13,972 миллиарда долларов, Китай в США — на 42,694 миллиарда.

По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.