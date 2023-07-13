МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем в январе-июне 2023 года вырос на 40,6% и составил 114,547 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР, обнародованные в четверг. Торгпред оценил товарооборот России и Китая с начала года

Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 52,284 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – 78,1%, поставки из РФ в КНР выросли на 19,4%, составив 62,263 миллиарда долларов.

Отдельно в июне товарооборот двух стран составил 20,831 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 11,280 миллиарда долларов, Китай в РФ — на 9,551 миллиарда долларов.

По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.