МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Экспорт Китая в январе-июне 2023 года снизился на 3,2%, импорт сократился на 6,7%, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. Товарооборот Китая и США упал на 14,5 процента

Экспорт Китая за отчетный период в годовом выражении снизился на 3,2% и составил 1,66 триллиона долларов, импорт упал на 6,7%, достигнув отметки в 1,25 триллиона долларов.

Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте за январь-июнь 2023 года достиг 2,91 триллиона долларов, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельно в июне объем внешней торговли КНР достиг 500 миллиардов долларов, что на 10,1% меньше, чем в июне 2022 года.

Лидерами по товарообороту с Китаем за январь-июнь остались АСЕАН, ЕС и США. При этом товарооборот Китая с ЕС составил 399,172 миллиарда долларов, с АСЕАН — 447,326 миллиарда долларов, с США — 327,264 миллиарда долларов. Товарооборот Китая со странами Латинской Америки за отчетный период составил 235,667 миллиарда долларов, со странами Африки – 140,9 миллиарда долларов.

По итогам 2022 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 4,4%, достигнув 6,3 триллиона долларов, при этом экспорт вырос на 7% и составил 3,59 триллиона долларов, а импорт — на 1,1%, до 2,71 триллиона долларов.