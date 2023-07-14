БРЮССЕЛЬ, 14 июл — ПРАЙМ. Украина для получения финансирования ЕС с 2024 года должна подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Еврокомиссия запустила второй тендер на совместные закупки газа в ЕС

В пятницу в Брюсселе проходит заседание Совета ЕС по экономике и финансам, в ходе которого также будет обсуждаться предложение Еврокомиссии по увеличению европейского многолетнего бюджета, включающему 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) для финансовой помощи Украине на среднесрочный период с 2024 по 2027 годы.

"Чтобы получить эти деньги, Украине потребуется подготовить план реконструкции, состоящий из инвестиций и реформ, включая интеграционные реформы для вступления в ЕС. Эти деньги будут выделяться в зависимости от выполнения этих задач по инвестициям и реформам… финансирование будет иметь две цели: широкую макрофинансовую стабилизационную функцию и финансирование отдельных проектов", — указал Домбровскис. Он выразил надежду, что "другие доноры также последуют примеру ЕК и внесут свой вклад" в помощь Украине.

По словам Домбровскиса, в этом году ЕС ежемесячно выделяет Украине по 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи на экстренные нужды. "К настоящему моменту уже выделены в общей сложности 9 миллиардов", — пояснил вице-президент ЕК.