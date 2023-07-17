МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Жители Европы в новой экономической реальности становятся все беднее, эта тенденция связана с усилением инфляции, пандемией коронавируса и конфликтом на Украине, пишет газета Wall Street Journal. Назло себе: европейцы преподнесли российский авторынок китайцам на блюдечке

"Европейцы сталкиваются с новой экономической реальностью, которую они не видели десятилетия. Они становятся беднее", — говорится в материале издания.

Авторы полагают, что подобная ситуация в Европе складывалась уже давно. Как отмечает газета, европейцы отдают предпочтение меньшему количество рабочих часов, а не повышению зарплаты, что также влияет на экономическую обстановку и производительность в регионе. Недавний значительный рост цен на электроэнергию и продовольствие обострили кризис, который назревал годами.

Wall Street Journal полагает, что действия властей не помогли улучшить положение жителей, а способствуют ослаблению позиций производителей на международных рынках, разрушению трудовых отношений и ухудшению финансового положения потребителей.

Эксперты также ожидают, что из-за необходимости повышать расходы на оборону в рамках обязательств по НАТО налоги в европейских странах увеличатся, что еще больше усилит давление на жителей.

Кроме того, в то время как в США зарплаты с 2019 года выросли примерно на 6%, в некоторых европейских странах, учитывая инфляцию, они только понизились, например, в Германии — на 3%, в Италии и Испании — на 3,5, а в Греции сократились на 6%.

Газета отмечает, что на фоне кризиса в Европе все популярнее становятся сервисы, распространяющую продукты с истекающим сроком годности с большими скидками.

"Французы едят меньше фуа-гра и пьют меньше красного вина. Испанцы ограничивают потребление оливкового масла. Финнов призывают использовать сауны в ветреные дни, когда энергия дешевле. В Германии потребление мяса и молока упало до самых низких значений за три десятилетия… Итальянский министр по экономическому развитию Адольфо Урсо в мае созывал кризисное заседание из-за цен на пасту", — напоминает издание.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.