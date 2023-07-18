МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Мировая ситуация с поставками продовольствия ухудшилась из-за нежелания западных стран поддержать выполнение совместной инициативы ООН и России в рамках зерновой сделки, заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Спрос на пшеницу из России может возрасти, пишут французские СМИ

"Отказавшись от создания надлежащих условий для реализации Меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН по поставкам российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки, страны Запада поспособствовали ухудшению глобальной продовольственной безопасности", — посетовал дипломат в публикации в телеграм-канале.

Реализация договоренностей по зерновой сделке прекращена с 18 июля, об этом, как сообщило министерство иностранных дел России, Москва уведомила украинскую сторону, Турцию и ООН.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.