МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Евросоюз не теряет надежды убедить Россию возобновить зерновую сделку и прорабатывает возможные решения с ООН и Турцией, передает газета Financial Times со ссылкой на неназванный источник. В Венгрии оценили последствия прекращения зерновой сделки

"Мы просим Россию пересмотреть свое решение в качестве нашей первой линии ответа. Турция и ООН пользуются нашей полной поддержкой, но они должны пересмотреть… и выработать условия, на которых Россия вернется к этой сделке", — рассказал газете неназванный высокопоставленный чиновник.

Как отмечает Financial Times со ссылкой на чиновника, Брюссель одновременно работает над расширением инициативы, которая позволила экспортировать "большое количество украинского зерна" по суше в страны-члены ЕС.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позднее он назвал бессовестной позицию стран Европы, не выполнивших условия сделки.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.