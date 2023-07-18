НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июл — ПРАЙМ. Глобальный экономический рост ниже своего долгосрочного среднего значения и остается неравномерным, говорится в итоговом документе по итогам встречи министров финансов и управляющих центробанками стран G20. "Совсем обалдели": Медведев ответил на предложение выгнать Россию из G20

"Глобальный экономический рост ниже своего долгосрочного среднего значения и остается неравномерным. Неопределенность вокруг перспектив остается высокой. В условиях заметного ужесточения мировых финансовых условий, которое может усугубить долговую уязвимость, сохраняющейся инфляции и геоэкономической напряженности, баланс рисков остается смещенным в сторону снижения", — отмечается в заявлении.

Участники встречи заявили о "необходимости хорошо выверенной денежно-кредитной, фискальной, финансовой и структурной политики для стимулирования роста, сокращения неравенства и поддержания макроэкономической и финансовой стабильности".

"Мы будем продолжать расширять сотрудничество в области макроэкономической политики и поддерживать продвижение к реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", — также отмечается в документе.

Третья встреча министров финансов и управляющих центробанками стран G20 прошла в индийском городе Гандинагар 17-18 июля.

Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы. Кульминацией станет заключительный саммит лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.