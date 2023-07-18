ООН, 18 июл — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш изучает все способы обеспечения экспорта удобрений и продовольствия из России и Украины на мировые рынки, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. СМИ: Япония хочет частично запретить экспорт автомобилей в Россию

"Генсек продолжает изучать все возможные способы для обеспечение экспорта российских и украинских продовольствия и удобрений на глобальный рынок. Есть ряд идей, которые витают", — сказал Дюжаррик.

"Следует также задать вопросы операторам судов. РФ сняла гарантии безопасности для зернового коридора (в Черном море — прим. ред.). Эти вопросы поднимались в ходе телефонного разговора (Гутерреша и Владимира Зеленского в понедельник — прим.ред.)", — добавил он.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позднее он назвал бессовестной позицию стран Европы, не выполнивших условия сделки.