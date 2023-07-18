МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Поддержка Турции в вопросе военного сопровождения судов из украинских портов — главная цель Украины после окончания зерновой сделки, передает агентство Bloomberg. Турция получила предложения Украины по "зерновой сделке", сообщил источник

"Главная задача для Украины сейчас — это получить поддержку Турции", — сказал агентству глава украинской сельскохозяйственной компании HarvEast Holding Дмитрий Скорняков.

Это будет огромным риском для Турции, заявили источники агентства, страна не станет подвергать свои корабли опасности, а скорее сконцентрируется на "возобновлении сделки при участии России".

"Это был бы слишком рискованный шаг для Турции, страна вряд ли станет ввязываться", — говорится в сообщении агентства.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции. Он дал распоряжение МИД страны подготовить официальные сигналы ООН и Турции, чтобы те ответили, что готовы продолжать часть инициативы.

Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.