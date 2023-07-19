МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Жаркая погода приводит к потерям урожая кофе и быстрому сокращению числа регионов в мире, пригодных для его выращивания, что в конечном итоге сказывается на стоимости напитка в большинстве стран, такие выводы содержатся в исследовании "Между геополитикой и Эль-Ниньо: продовольствие как триггер инфляции", подготовленном экспертами "Росконгресса" и Институтом изучения мировых рынков. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт предупредил о скором подорожании кофе в кофейнях

"По меньшей мере 60% дикорастущих видов кофе находятся под угрозой исчезновения, в основном из‑за повышения температуры в Эфиопии и других странах Восточной Африки, которые также испытывают последствия климатических потрясений для и без того хрупкой экономики", — говорится в докладе.

Авторы напоминают, как в Гватемале, являющейся одним из центров производства кофе, более высокие температуры и недостаток осадков в прошлом году почти уничтожили урожай кофе. "Все эти факторы привели к росту стоимости кофе в рознице на 40% в большинстве регионов, где этот напиток популярен", – отмечается в документе. "А к 2050 году количество регионов, пригодных для выращивания кофе, сократится на 50%", — прогнозируют эксперты.

Они приводят данные Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО), согласно которым негативное влияние Эль-Ниньо (повышение температуры верхнего слоя воды в Тихом Океане) будет сохраняться третий год подряд, а для ряда регионов оно будет рекордным за всю историю наблюдений, что спровоцирует рост цен на широкий ряд продуктов питания. "Подобные трехлетние периоды воздействия имели место во время первого мирового продовольственного кризиса в период с 1973 по 1976 годы, а затем с 1998 по 2001 годы", — напоминают авторы.

"В настоящий момент трейдеры сосредоточились на некоторых товарах, которые, скорее всего, подорожают из-за климатических изменений и падения урожая на фоне действия Эль-Ниньо", – говорится в документе. В частности, фьючерсы на рис достигли почти 15-летнего пика в июне, не считая всплеска пандемии 2020 года.

"Влияние на глобальные температуры обычно проявляется в течение года после появления Эль-Ниньо, поэтому, вероятно, оно будет наиболее заметным в 2024 году", – прогнозируют авторы исследования.