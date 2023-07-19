МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Остановка зерновой сделки ставит под угрозу продовольственную безопасность ряда стран, где стоимость продуктов и до этого росла рекордными темпами: наиболее уязвимыми из них являются Зимбабве и Руанда, говорится в исследовании "Между геополитикой и Эль-Ниньо: продовольствие как триггер инфляции", подготовленном экспертами Росконгресса и Институтом изучения мировых рынков. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Евросоюз оптимистичен в вопросе возобновления зерновой сделки

"Геополитические потрясения стали внезапным фактором для мирового рынка продовольствия, усиливая продуктовую инфляцию. Стоимость зерновых взлетела примерно на 20% после февраля 2022 года, но зерновая сделка вернула цены к прежним значениям. Невыполнение условий зерновой сделки делает невозможным поставки из Украины, поэтому цены вновь будут расти высокими темпами, а продовольственная безопасность ряда стран оказывается под угрозой", – говорится в докладе.

Борьба с увеличением стоимости жизни, по данным экспертов, уже является главной целью для многих правительств. При этом, если в Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы роста цен были относительно невысокими (менее 6% в прошлом году), то Европа и Центральная Азия столкнулись с шоком в виде подорожания продуктов питания в среднем на 18%.

Высокие темпы роста цен (11,9%) наблюдались в Латинской Америке, странах Карибского бассейна и в государствах южнее Сахары. "В отдельных странах темпы роста цен на продукты питания достигли даже трехзначных значений. Лидером в 2022 году стала Зимбабве, где продуктовая инфляция составила 285%. Также критичные показатели зафиксированы в Ливане (142,9%), Аргентине (95%), Турции (76,8%), Гане (59,7%), Шри-Ланке (59,3%), Руанде (59,2%) и других странах", — говорится в докладе.

"Если же смотреть на реальную продуктовую инфляцию, которая рассчитывается как номинальная продуктовая инфляция за вычетом номинальной общей инфляции, то наиболее пострадавшими от дорогого продовольствия остаются Зимбабве (41%) и Руанда (26,1%). У остальных показатель либо находится в пределах 10-20%, либо даже ниже", – отмечают эксперты.

Авторы признают, что в первой половине 2023 года динамика цен на продукты питания стала более благоприятной. "Тем не менее, уже во второй половине года давление на цены возобновится из‑за климатических факторов, таких как действие Эль-Ниньо, а также присутствуют растущие геополитические риски, такие как отмена зерновой сделки… Геополитические и экономические события могут вновь разогнать продуктовую инфляцию до максимальных значений", – говорится в документе.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.