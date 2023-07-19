МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Многие немецкие компании отказываются покидать российский рынок, невзирая на санкционный режим и соответствующее давление властей Германии, заявил в беседе с Lenta.ru посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Медведев: ушедшие из России европейские компании теперь кусают локти

По его утверждению,

Выступая за прагматизм, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество, Россия, по его словам, оставляет открытыми двери для компаний, придерживающихся схожих подходов.

При этом Нечаев предупредил: "В отношении "беглецов" действует принцип: свято место пусто не бывает. Только вот вернуться на наш рынок будет гораздо сложнее, чем уйти".