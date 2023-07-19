Немецкие компании отказываются покидать Россию, заявил посол
Посол России в ФРГ Нечаев: многие немецкие компании не желают покидать российский рынок
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Многие немецкие компании отказываются покидать российский рынок, невзирая на санкционный режим и соответствующее давление властей Германии, заявил в беседе с Lenta.ru посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
По его утверждению, Выступая за прагматизм, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество, Россия, по его словам, оставляет открытыми двери для компаний, придерживающихся схожих подходов.
При этом Нечаев предупредил: "В отношении "беглецов" действует принцип: свято место пусто не бывает. Только вот вернуться на наш рынок будет гораздо сложнее, чем уйти".
https://1prime.ru/world/20230719/841121849.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.