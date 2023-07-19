МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Запад получит от передачи российских активов Украине больше проблем, чем пользы, считает издание Bloomberg. "Все кончено". Немцы пришли в шок от послания Евросоюза к Путину

"Прямая конфискация политически чревата. Ее будут оспаривать такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, ни одна из которых не поддержала ноябрьскую резолюцию ООН", — пишет автор статьи.

Если Америка и Евросоюз начнут использовать заблокированные активы России и российского бизнеса, они расшатают основы существующей модели мировой экономики и глобальной торговой системы. При этом другие страны получат возможность применять такие же меры к Западу, прогнозирует журналист.

Он также напоминает, как раньше Вашингтон пытался захватить государственные активы Афганистана, Ирака и Ирана. Но в случае с Россией, политический и экономический вес которой несравненно выше, оказавшиеся под угрозой активы могут в руках Украины быть использованы "не по назначению".

По мнению издания, Киеву стоило бы сначала провести в стране реформу судебной системы и искоренить коррупцию. Иначе Запад не может быть уверен, что российские деньги потратят на реконструкцию Украины.

Перед тем, как накачать Украину российскими активами, политикам Запада стоит просчитать политические и экономические последствия для себя, резюмирует издание.